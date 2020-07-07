Наречена українського футболіста Олександра Зінченка, який грає за англійський "Манчестер Сіті", показала сміливий образ

На кадрах Влада Седан (справжнє прізвище Щеглова) позує в золотистій сукні без білизни. Красуня на фото сидить на лавочці і демонструє свої прекрасні ніжки. А от далі йде вже зйомка, де дівчина спокусливо позує на тлі великих стекол. Кадри вийшли дуже ніжними і якісними, що нагадують голлівудську зйомку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Голлівуд", "Шикарна", "Богиня Влада", "Неможливо", "Які ноги", "Марго Роббі, це ти?))", "Кішечка", "Коли в кіно будеш пробиватися?", "Шокуюча".

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, блиснула досконалими вигинами.

Ірина похвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши здатися самому інтимному.

Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала, як тренується.

На кадрах Ірина біжить, а камеру поставила прямо перед собою, знімаючи себе по пояс.

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