Український боксер Олександр Усик скоро вийде в ринг з британцем Дереком Чісорою

Як передає Politeka.net, Чісора спробував налякати українця в Instagram.

На відео Дерек згадав свої слова з переможного бою і адресував їх Олександру, завершивши погрозами:

«Я готовий лізти зі шкіри геть, йти в пекло і повертатися назад. І якщо я зловлю Усика, то він пропав. Я шукаю і знищую», - сказав Дерек Чисора.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа.

Усик тепер на другому місці.

Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора виявився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бої і тренування.

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.

Сашко показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у Вас сьогодні?" - підписали фото автори.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.