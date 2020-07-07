Олександр Гвоздик розповів, що думає про поєдинок Олександра Усика проти Дерека Чісори
Цей бій має стати перевіркою українця в суперважкій вазі:
«Мені здається, переходити у надважку вагу все складніше і складніше. Раніше супертяжі не були такими величезними. Зараз з ними дуже важко».
«Одна справа - бій з боксером рівня Чазза Візерспуна, а зовсім інше - Чісора. Цікаво подивитися на цей поєдинок. Дерек не так великий, але він б'ється з серцем і не здається. Легко не буде.
Звичайно, Усик володіє відмінною технікою, але з високими хлопцями накшталт Джошуа може бути важко», - заявив Гвоздик.
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Раніше ми писали, що колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик неочікувано вирішив завершити кар'єру
Це досить несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.
Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.
Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.
Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.
Крім того ми повідомляли, що Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвав недооціненого чемпіона світу з боксу серед українців
«Напевно, самим недооціненим з усіх українських чемпіонів світу є Артем Далакян. Насправді про нього інформації не те що мало, а я її практично не бачу. Вибачте, він, на секундочку, чемпіон світу за найпрестижнішою версією. Можливо, цьому є пояснення, тому що їх промоутерська компанія воліє йти тихо, повільно і непомітно. Тобто б'ються з обов'язковими претендентами, не роблять якогось великого промоушену.
Але, все-таки, я вважаю, що Артем заслуговує більше уваги, особливо в Україні, адже він чемпіон світу», – сказав Гвоздик.
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