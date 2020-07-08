Перший поєдинок Тайсона Ф'юрі в кар'єрі згадали в мережі
У Talksports згадали 17 березня 2005 року – тоді Ф'юрі провів перший поєдинок - суперником британця став Данкан, для якого це був другий і останній бій.
Тоді 16-річний Ф'юрі показав, що Данкану потрібно зайнятись чимось іншим. У підсумку, Лі став вчителем музики, а Ф'юрі – дворазовим чемпіоном світу, який переміг Володимира Кличка і Деонтея Вайлдера.
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Раніше ми писали, що чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі назвав п'ятірку найбільших боксерів-важковаговиків в історії.
Перше місце в списку британця зайняв Мохаммед Алі, другим став Ларрі Холмс. Також до топ-5 увійшли Леннокс Льюїс, Джо Луїс і Роккі Марчіано.
До речі, чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) та чемпіону Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) не повинні перешкодити обов'язкові претенденти Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) та Олександр Усик (17-0, 13 КО)
Про це заявив промоутер Ф'юрі Боб Арум.
"Уайт може побитися за титул тимчасового чемпіона або за інше звання, що його задовольнить. Можливо, буде краще, якщо Уайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента. Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки".
Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.
Також ми писали про вирішальному моменті реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.