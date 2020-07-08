Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) планує завершити співпрацю з промоутерською компанією K2 Promotions

Відомо, що Усик має намір створити власну промоутерську компанію.

Перший «боксерський вечір» новоствореної компанії запланований на 1 серпня. Названі можливі учасники поєдинку - це Віктор Вихріст і Владислав Сіренко.

Раніше ми писали, що український боксер Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) розповів як спарингував з Олександром Усиком і Олександром Повєткіним.

«Кожен з них по-своєму сильний. Взяти Усика, він дуже маневрений, постійно б'є, викидає багато ударів, з них в цьому плані важко.

З Повєткіним ти можеш боксувати, а тут де не помітив як якийсь удар прилетів і бумм, ти такий підбадьорився і зібрався".

До речі, український суперважкоатлет Владислав Сіренко поділився своїми думками стосовно бою Олександра Усика проти Дерека Чісори

«Думаю, що це буде найважчий бій у кар'єрі для Олександра Усика, тому що Чісора дуже досвідчений і сильно б'є боксер. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика. А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але я вірю в його перемогу», - заявив Сіренко.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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