Легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко показав фото свого сина і брата
Як передає Politeka.net знімком мер поділився на своїй сторінці в Instagram.
Зріст Володимира Кличка становить 198 сантиметрів, так що молодший син Віталія Кличка, Максима-Олександра швидше за все вже вище 2 метрів.
"Мій молодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки - зростом", - підписав фото Віталій Кличко.
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок до виплат, "до 5000 гривень..."
Еністон розкрила правду про шлюб з Бредом Піттом, у Джолі не було шансів: «Ми займалися...»
За грошима українців будуть жорстко стежити, перевірять будинки, машини й подарунки: хто під ударом
Волочкова без штанів показала дикий шпагат прямо на сходах: «Я як і раніше люблю...»
"Нічого собі) красунчик", "Це ж який у нього зріст?", "Красунчик!Займається баскетом?", "Красава, приємно , коли діти вище батьків!!!
Здоров'я Вашої сім'ї", "Ну братові і шкарпетки не допомогли", - пишуть користувачі мережі в коментарях.
Раніше ми писали, що український боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії Володимир Кличко проводив карантин за межами України
Довгий час українець не міг зустрітися зі своїм рідним братом Віталієм, однак брати Кличко днями знову зустрілися і позмагалися в армреслінгу.
"Нарешті возз'єдналися з моїм братом", - підписав фото боксер.
Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і екс-абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд знову вийшли разом на ринг.
Спортсмени разом провели спільне тренування.
"Легенди знову на рингу. Кличко і Холіфілд показали свою майстерність. Великі боксери знову провели спільне тренування", - підписали відео Luckypunch.net.
Спортсмени не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок.
Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.
Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.