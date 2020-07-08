Легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко показав фото свого сина і брата

Як передає Politeka.net знімком мер поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зріст Володимира Кличка становить 198 сантиметрів, так що молодший син Віталія Кличка, Максима-Олександра швидше за все вже вище 2 метрів.

"Мій молодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки - зростом", - підписав фото Віталій Кличко.

"Нічого собі) красунчик", "Це ж який у нього зріст?", "Красунчик!Займається баскетом?", "Красава, приємно , коли діти вище батьків!!!

Здоров'я Вашої сім'ї", "Ну братові і шкарпетки не допомогли", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Раніше ми писали, що український боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії Володимир Кличко проводив карантин за межами України

Довгий час українець не міг зустрітися зі своїм рідним братом Віталієм, однак брати Кличко днями знову зустрілися і позмагалися в армреслінгу.

"Нарешті возз'єдналися з моїм братом", - підписав фото боксер.

Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і екс-абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд знову вийшли разом на ринг.

Спортсмени разом провели спільне тренування.

"Легенди знову на рингу. Кличко і Холіфілд показали свою майстерність. Великі боксери знову провели спільне тренування", - підписали відео Luckypunch.net.

Спортсмени не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.