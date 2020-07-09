Боєць UFC Майк Перрі побився з літнім чоловіком в барі

В ході конфлікту постраждали три людини.

Видання MMA Fighting повідомляє, що незнайома жінка намагалася вивести Перрі із закладу, коли він вступив у словесну перепалку з літнім чоловіком (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Я нокаутую твій старий зад", – вигукнув боєць UFC.

За словами свідків, боєць пив мохіто і вдарив одного з працівників бару, коли його попросили покинути заклад.

Перрі повинен буде з'явитися в суді. Літнього чоловіка, який постраждав від спортсмена, відвезли в лікарню.

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Відео з'явилося у нього в Instagram.

"Він ударив мене в область рота, тому всі і почали знімати відео. Я створив вільний простір, а він продовжував розмахувати своїми кулаками. Коли я став у бойову стійку, він відволікся і пропустив удар. Тільки так це можна було закінчити. Я міг добити його на землі, але відійшов, щоб поговорити з поліцією", – підписав відео в Instagram.

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