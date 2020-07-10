Супердорогі авто головних зірок "Ліверпуля" показали в мережі
Юрген Клопп їздить на тренування і матчі на скромному Opel Insignia, який оцінюється приблизно у 18 тисяч фунтів.
Це сильно контрастує з суперкарами його підопічних.
Садіо Мане власник Bentley Continental, який має цінник приблизно в 150 тисяч фунтів.
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Мохамед Салах відзначився ще більш дорогою моделлю Bentley Continental GT за 160 тисяч фунтів.
У Роберто Фірміні є Lamborghini Urus, ціна якої коливається в районі 250 тисяч фунтів.
Раніше ми писали, що Динамо вийшло з Ворсклою у фінальному поєдинку Кубка України і добилось перемоги в напруженій серії пенальті.
Завдяки завойованому титулу кияни змогли наздогнати Шахтар за кількістю трофеїв за час незалежності України.
Ворскла шокуюче відкрила рахунок на 11-й хвилині матчу. Кані подав кутовий, Миколенко промахнувся повз м'яча грудьми і Степанюк коліном вніс круглого у сітку – 0:1.
"Динамо" відігралося на 28-й хвилині. Сидорчук навісив у штрафну, Де Піна головою скинув на Беньяміна, який миттєво розвернувся і вистрілив у дальню дев'ятку, м'яч опинився у Вербича, а той з розвороту поцілив у ворота Ворскли.
Обидві команди мали ще моменти. Вербич навіть забив, але Катерина Монзуль скасувала взяття воріт вважаючи, що словенський футболіст перебував в офсайді.
Врешті-решт, доля переможця вирішувалася в серії пенальті. Динамівці били точніше – 8:7. У складі киян не забив Миколенко, а у Ворскли – Сапай і Баенко.
Нагадаємо, Мілевський допоміг Динамо здобути яскраву перемогу: відео взяття воріт.
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