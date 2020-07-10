Стало відомо, у кого найдорожчий автомибиль, а у кого найдешевший

Супердорогі авто головних зірок "Ліверпуля" показали в мережі

Юрген Клопп їздить на тренування і матчі на скромному Opel Insignia, який оцінюється приблизно у 18 тисяч фунтів.

Це сильно контрастує з суперкарами його підопічних.

Садіо Мане власник Bentley Continental, який має цінник приблизно в 150 тисяч фунтів.

Мохамед Салах відзначився ще більш дорогою моделлю Bentley Continental GT за 160 тисяч фунтів.

У Роберто Фірміні є Lamborghini Urus, ціна якої коливається в районі 250 тисяч фунтів.

Раніше ми писали, що Динамо вийшло з Ворсклою у фінальному поєдинку Кубка України і добилось перемоги в напруженій серії пенальті.

Завдяки завойованому титулу кияни змогли наздогнати Шахтар за кількістю трофеїв за час незалежності України.

Ворскла шокуюче відкрила рахунок на 11-й хвилині матчу. Кані подав кутовий, Миколенко промахнувся повз м'яча грудьми і Степанюк коліном вніс круглого у сітку – 0:1.

"Динамо" відігралося на 28-й хвилині. Сидорчук навісив у штрафну, Де Піна головою скинув на Беньяміна, який миттєво розвернувся і вистрілив у дальню дев'ятку, м'яч опинився у Вербича, а той з розвороту поцілив у ворота Ворскли.

Обидві команди мали ще моменти. Вербич навіть забив, але Катерина Монзуль скасувала взяття воріт вважаючи, що словенський футболіст перебував в офсайді.

Врешті-решт, доля переможця вирішувалася в серії пенальті. Динамівці били точніше – 8:7. У складі киян не забив Миколенко, а у Ворскли – Сапай і Баенко.