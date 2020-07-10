Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася спокусливими літніми фото
У себе в Instagram спортсменка опублікувала серію знімків з нової фотосесії, повідомляє Politeka.net. Красуня одягла яскравий червоний купальник, влігся на траву і почала позувати на камеру в різних відвертих позах.
Бех-Романчук підняла вгору ручки і напружила все тіло, показавши шанувальникам всі свої найсолодші місця і рельєфи. Варто відзначити, що виглядає вона чудово. Незважаючи на підкачане тіло їй вдається залишатися дуже ніжною та жіночною.
«В цьому році багато троянд і розкішних літніх фото», - сказала красуня.
За 50 хвилин її пост зібрав понад 5 тисяч лайків. В коментарях спортсменку стали хвалити.
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«Ви завжди прекрасні», «Всі красиві», «Божественна», «Вогонь», «Супер», «Абсолютна краса», «Мило», «Ви прикрашаєте нашу стрічку», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що фігуриста Бех-Романчук сфотографувала себе під час тренування. Красуня була одягнена в спортивний топ і трусики синього кольору. Вона стояла навпроти дзеркала і демонструвала спортивне тіло.
Крім цього, нещодавно спортсменка поділилася знімком зі змагань. Марина була одягнена в звичний для легкоатлетів наряд – спортивні трусики і неоновий топ.
Нагадаємо, що Бех-Романчук у вузенькому бікіні виринула з басейну, показавши красу екстремально близько: спекотне відео.
Як повідомляла Politeka, неймовірна Бех-Романчук змусила почервоніти кадрами в мокрому вбранні: «Очей не відірвати».
Також Politeka писала, що зірка легкої атлетики Бех-Романчук не щадить у спортзалі ні себе, ні інших: "Разом зміцнювати животики веселіше".