Коханка футболіста ПСЖ Неймара Наталія Барулич показала себе

На фото Наталія позує в легкому літньому платті. Образ красуня доповнила ременем на талії, а на ноги нічого не одягала. Барулич стояла біля басейну і виконувала танцювальний рух, коли її сукня піднялася. Завдяки цьому кадри вийшли досить цікавими і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти крутиш мене прямо навколо, дитинко прямо навколо", - написала Наталя.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краса", "Моя красуня", "Прекрасна", "Hermosa, привіт з Куби", "Як красиво, як завжди", "Омг, так мило", "Чудесно", "Не відірвати погляд".

Повідомлялося, що наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, 26-річна модель Джорджина Родрігес, опублікувала спекотне відео своїх тренувань.

Красуня продемонструвала свої "таланти", граючи м'язами накачаних сідниць.

Повідомлялося, що знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна вразила фігурою в спокусливому образі.

На фото зірка полулежит на фігурному парапеті, за спиною відкривається вид на розкішний місто в горах. В коментарях відзначають, що знімок був зроблений в Монако.

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