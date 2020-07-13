Дружина гравця "Динамо" Франа Соля Аїда показала, як підтримує свою фігуру в формі

На фото Аїда позувала в лосинах і рожевому топіку. Красуня зібрала волосся в хвіст перед тренуванням, щоб вони не заважали. На ногах у дівчини можна побачити гумку, за допомогою якої вона виконувала вправи. Зірка позувала, швидше за все, на кухні, виконуючи необхідні елементи. Про це пише Politeka.net з ссыклой на сторінку знаменитості.

"Велике спасибі. Мені дуже сподобалося тренуватися з групами", - написала Аїда.

Фанати встигли поставити більше 100 лайків і не написали коментарі під фото, але так і хочеться сказати: "Яка гаряча".

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На фото красуня позує в жовтій сукні, а зверху можна побачити плащ більш насиченого відтінку. Ірина, так звуть дівчину, що сиділа на дивані і можна легко оцінити п'яту точку, яку майже нічого не прикривало. Морозюк доповнила образ стильними годинами, а в руках тримала келих з напоєм.

Повідомлялося, що дівчина футболіста Неймара, який грає за французький ПСЖ, показала спокусливе тіло, залишаючись майже без одягу.

На фото Наталія Барулич, так звуть дівчину, показала себе без білизни, обернувшись тільки частково білим простирадлом.

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