Президент Ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов розповів про перспективи промоутерської компанії Usyk 17 Promotion

Своєю думкою Зав'ялов поділився в інтерв'ю видання xsport.ua.

«Усик сам боксує, він наш перший абсолютний чемпіон світу, людина, яка завоювала Кубок Мохаммеда Алі. Він зараз найяскравіша зірка українського боксу. Я думаю, що на його компанію народ буде йти. Найголовніше, що спонсори також проявлять щедрість і будуть допомагати розвивати компанію", - розповів Михайло Зав'ялов.

Крім того, він зазначив, що розвиток боксу після карантину йде за планом.

"Я вважаю, що коронавірус, звичайно, всіх підкосив, але розвиток професійного боксу у нас йде за планом. От у нас зараз за місяць 3-4 турніру буде. Дай Бог, щоб коронавірус закінчився, були хороші бої, знаю, що К2 хочуть восени робити великі бої для Берінчика та Митрофанова, тому глядачам буде, що показати», – резюмував Зав'ялов.

Раніше ми писали, що 1 серпня відбудеться перший вечір боксу від промоутерської компанії українського супертяжа Олександра Усика

На ринг вийдуть перспективні важковаговики Владислав Сіренко і Олександр Захожий , чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.

Також вийде на ринг чемпіон Європейських ігор-2019, чемпіон Європи-2017 Віктор Вихріст.

Ціни на квитки не дешеві – за квиток шанувальникам боксу доведеться віддати від 1500 до 2500 гривень.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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