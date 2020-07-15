Фотографії форми збірної України на Євро-2020 показали в мережі

Офіційне представлення нової екіпіровки відбудеться через кілька днів, але з'явилася можливість побачити її раніше, передає sport.ua.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченко фінішувала першою у своїй відбірній групі і безпосередньо кваліфікувалася на чемпіонат Європи.

Раніше ми писали, що Динамо вийшло з Ворсклою у фінальному поєдинку Кубка України і отрамало перемогу в напруженій серії пенальті.

Завдяки завойованому титулу кияни змогли наздогнати Шахтар за кількістю трофеїв за час незалежності України.

Ворскла шокуюче відкрила рахунок на 11-й хвилині матчу. Кані подав кутовий, Миколенко промахнувся повз м'яча грудьми і Степанюк коліном вніс круглого у сітку – 0:1.

"Динамо" відігралося на 28-й хвилині. Сидорчук навісив у штрафну, Де Піна головою скинув на Беньяміна, який миттєво розвернувся і вистрілив у дальню дев'ятку, м'яч опинився у Вербича, а той з розвороту поцілив у ворота Ворскли.

Обидві команди мали ще моменти. Вербич навіть забив, але Катерина Монзуль скасувала взяття воріт вважаючи, що словенський футболіст перебував в офсайді.

Врешті-решт, доля переможця вирішувалася в серії пенальті. Динамівці били точніше – 8:7. У складі киян не забив Миколенко, а у Ворскли – Сапай і Баенко.

Нагадаємо, Мілевський допоміг Динамо здобути яскраву перемогу: відео взяття воріт.

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