Тренер українського боксера Сергія Дерев'янченка Андре Розьє розповів про майбутнє українця

«Сергій повертається і готується вийти проти будь-кого. Цей молодий чоловік... Забудьте про бокс, він один з найприємніших, найдобріших людей на планеті. Я думаю, він стане священиком після боксу.

Він просто не міг дочекатися повернення в зал. Коли він у залі, це ніби світить сонце всередині приміщення. Я люблю цього чоловіка. Ми як сім'я. Навіть його син тут.

Не має значення, до якого бою готуватися: з Саулем Альваресом або з Джермеллом Чарло. На цьому рівні ти готуєшся до будь-кого, і ти не знаєш, що конкретно тобі запропонує опонент у вечір бою. З Канело може бути легше, з Чарло складніше — або навпаки. Ти ніколи не знаєш", - заявив Андре Розьє.

Раніше ми писали, що український боксер Сергій Дерев'янченко отримав відразу дві пропозиції провести поєдинок цієї осені

Битися з Дерев'янченко готові Джермалл Чарло і Сауль Альварес, передає BoxingScene. Представники обох суперників запропонували організувати бій у вересні або жовтні.

При цьому для більш грошового бою з Альваресом українцю запропонували піднятися у вагову категорію 168 фунтів.

А бій з Чарло в категорії 160 фунтів за пояс WBC, хоча організація поки не назвала Сергія обов'язковим претендентом.

Як повідомляла Politeka, Дерев'янченко за бій проти Чарло отримає шалені гроші: "українцю пропонують...".

Також Politeka писала, що Дерев'янченко незабаром може стати чемпіоном WBC: що відомо про потенційного суперника.

Нагадаємо, раніше Дерев'янченко може провести відразу два бої восени проти іменитих суперників.