Британець Дерек Чісора показав, як готується до бою проти українця Олександра Усика
Як повідомляє Politeka.net, британський боксер опублікував фото в Інстаграмі.
«Я старанно тренуюся, все йде добре. Пощади не буде», - написав Чісора.
На даний момент відомо, що бій повинен відбутися восени.
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Цей бій має стати перевіркою українця в суперважкій вазі:
«Мені здається, переходити у надважку вагу все складніше і складніше. Раніше супертяжі не були такими величезними. Зараз з ними дуже важко».
«Одна справа - бій з боксером рівня Чазза Візерспуна, а зовсім інше - Чісора. Цікаво подивитися на цей поєдинок. Дерек не так великий, але він б'ється з серцем і не здається. Легко не буде.
Звичайно, Усик володіє відмінною технікою, але з високими хлопцями начебто Джошуа може бути важко», - заявив Гвоздик.
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