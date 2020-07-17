Відома фітнес-модель Катерина Усманова показала себе і похвалилася відпочинком

На фото Усманова позує в маленькому купальнику на мотузочках, сидячи на дерев'яних дошках. Красуня задерла одну ногу, засвітивши свою пікантну засмагу в найцікавіших місцях. Як можна помітити, Катерина накрутила волосся, щоб зачіска була пишною. Зазвичай дівчина носить прямі волосся, але це можна і не помітити, так як важко відірвати погляд від спокусливої фігури зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже йде!", "Яка гарна і романтична", "Боже ... прекрасна", "Яка гарна, Вам дуже йдуть кучері", "Навіть не впізнала одразу, вам йде", "Краса Ви, Катя, Зовні і всередині, Так круто добиватися цілей і бажань, не дивлячись на чужу думку", "Яка ти приголомшлива. Фігура просто. А я вже схудла на 18 кг, сподіваюся скоро теж зможу похвалитися фігурою".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала, як виглядала 7 років тому.

На фото Усманова позує в синьому купальнику зі стразиками, а на грудях у неї побачити медаль. Катерина була дуже засмаглою і посміхалася на камеру, залишивши волосся розпущеним.

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