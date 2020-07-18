Дружина українського футболіста, екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка Ірина блиснула витонченою фігуркою в екстремально маленькому купальнику

Як передає Politeka.net, свіже відео, на якому дівчина показала свої принади, з'явилося на її сторінці в Instagram. Морозюк приміряла яскравий рожевий купальник, який ледь прикрив її пишні форми. Груди красуні були обтягнуті маленькими клаптиками тканини, а низ прикривали ще більш маленькі трусики. Ірина позувала напроти дзеркала і показувала найсмачніші місця з усіх боків.

За годину коротке відео красуні подивилися більше 2,5 тисяч разів. В коментарях дівчині традиційно залишили масу компліментів.

«Ось краса неземна, пощастило Миколі Морозюку з дружиною», «Вогняна красуня на пляжі будете, Ірина, найяскравіша, найпомітніша і незвичайна», «Та да, на тобі вогонь», «Турки будуть плакати крокодилячими сльозами. Ахмеди і Завени ще не підозрюють, що до них несеться ураган «Ірина», «Купальники бомба-ракета», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Морозюк вийшла на вулицю в досить відвертому вбранні. Красуня одягла рожеві штани і топ, під який не стала надягати білизну. Волосся Морозюк залишила розпущеним, а доповнила образ стильними окулярами.

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