Дружина колишнього футболіста Олега Гусєва, легенди "Динамо", показала себе і розповіла про красу

На фото Маша, так звуть дівчину, показує себе у боді, стоячи на тлі стіни. Красуня відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним. Дівчина без сорому і збентеження показала ідеальні вигини свого тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настав час ділитися красою", - написала Маша.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Маша вогонь", "Афродіта", "Шикарний кадр", "Ви прекрасні", "Ракета, бомби, петарда", "Дуже красива".

Раніше ми повідомляли, що дружина екс-футболіста Олександра Гусєва Марія показала сміливий образ, порадувавши чоловіків.

На фото красуня позувала в легкому платті, яке ще й задерла, оголюючи ноги за стегно. Марія спокусливо виставила ногу вперед, а сама стояла в профіль до камери. Волосся у Гусєвої розвивалися на вітрі, а сама дівчина відвела погляд від камери.

Повідомлялося, що Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора" Ірина, блиснула досконалими вигинами.

Ірина похвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши здатися самому інтимному.

Нагадаємо, дружина зірки "Аталанти" Малиновського показала свою красу на пляжі

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