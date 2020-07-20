Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) звернувся до найближчого суперника Дерека Чісори (32-9, 23 КО)

Як повідомляє Politeka.net при цьому українець в той момент здійснював пробіжку вздовж берега.

Зараз Усик проводить час в Затоці, де нещодавно Ломаченко відкрив свою готель на березі Чорного моря. Під час пробіжки по березі моря в компанії з сином Кирилом кримчанин знайшов можливість потролити свого майбутнього опонента.

Зазначимо, що Олександр спробував говорити з британцем англійською.

«Дерек, я бачив, що ти бігаєш. Я теж бігаю. Дерек, як поживаєш. Дерек, де ти?», — сказав Усик.

"Дерек наздогнати не може просто,дихалки не вистачає", " два кращих чемпа у світі", "Дерек бережися", " Усик кращий", "Мій рівень англійської Олександр Усик", - пишуть українці коментарях.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко показав, як розважається у вільний час.

Спортсмен провів вікенд у Києві на автозмаганнях, також разом з Василем був поруч Олександр Усик.

Про це стало відомо завдяки публікації Василя Ломаченка в мережі Instagram.

"Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалися на повну і виглядали достойно, як на треку, так і за його межами. Це був чистий адреналін!", - підписано відео.

Також на відео, яке опублікував Василь Ломаченко, можна побачити, як до нього несподівано підбігає молодий чоловік з бородою і по-дружньому обіймає боксера.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".