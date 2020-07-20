Британські боксери Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі випадково зустрілися в Іспанії

Як повідомляє Politeka.net спортсмени виклали фото випадкової зустрічі, яка відбулася в Іспанії, де обидва спортсмени проводять відпустку.

Раніше обидва погодили фінансові умови двох боїв у 2021 році, хоча обом ще потрібно провести інші обов'язкові поєдинки: Ф'юрі проти Вайлдера, а Джошуа проти Пулєва.

Примітно, що Ф'юрі не захотів виходити з машини.

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Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може провести бій проти Олександра Усика перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, який планується на 2021 рік.

Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хирн.

"Чи буде у нас поєдинок з Олександром Усиком перед зустріччю з Ф'юрі? Можливо. Можна домовитися? Можливо. Дозволить це WBO? Ніхто не знає", - передає слова менеджера Boxingnews24.

Хирн зазначив, що бій Джошуа - Ф'юри відбудеться навіть за умови, що хтось із боксерів втратить чемпіонський пояс.

"Я не відмовлюся від поєдинку, якщо на кону не будуть стояти всі чотири пояси. Всі хочуть побачити бій Джошуа - Ф'юрі. Ми повинні влаштувати їх сутичку, чого б це не коштувало", - сказав Хирн.

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