Відома ринг-дівчинка Лілі Коі показала себе, порадувавши фанатів

Красуня в цей раз стояла біля стіни і демонструвала свою фігуру. Лілі була в лосинах і чорних кросівках, а також можна побачити білі шкарпетки. Дівчина посміхалася на камеру і не соромилася показати своє підкачане тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Це така мила Лілі, хотілося б", "О, дааааа", "Чудова робота", "Зводить з розуму".

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Красуня опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в коротких джинсових шортиках, білій футболці з оригінальним принтом і такого ж кольору бейсболці.

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Катерина Усманова показала себе і похвалилася відпочинком.

На фото Усманова позує в маленькому купальнику на мотузочках, сидячи на дерев'яних дошках. Красуня задерла одну ногу, засвітивши свій пікантний засмага в найцікавіших місцях. Як можна помітити, Катерина накрутила волосся, щоб зачіска була пишною.

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