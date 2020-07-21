Відома ринг-дівчинка Лілі Коі показала себе, порадувавши фанатів
Красуня в цей раз стояла біля стіни і демонструвала свою фігуру. Лілі була в лосинах і чорних кросівках, а також можна побачити білі шкарпетки. Дівчина посміхалася на камеру і не соромилася показати своє підкачане тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Це така мила Лілі, хотілося б", "О, дааааа", "Чудова робота", "Зводить з розуму".
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Красуня опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в коротких джинсових шортиках, білій футболці з оригінальним принтом і такого ж кольору бейсболці.
Повідомлялося, що відома фітнес-модель Катерина Усманова показала себе і похвалилася відпочинком.
На фото Усманова позує в маленькому купальнику на мотузочках, сидячи на дерев'яних дошках. Красуня задерла одну ногу, засвітивши свій пікантний засмага в найцікавіших місцях. Як можна помітити, Катерина накрутила волосся, щоб зачіска була пишною.
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