Український боксер Олександр Усик опублікував відео тренування

Як повідомляє Politeka.net, спортсмен здивував підписників своєю українською вимовою.

"Вушко зачепило... Бачив?" – запитав боксер.

Для користувачів мережі українська мова Усика стала приємною несподіванкою.

"Така гарна українська вимова!", "Вау, українську мову від Усика досить незвично чути, але приємно", - пишуть українці в коментарях.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) звернувся до найближчого суперника Дереку Чісорі (32-9, 23 КО)

При цьому українець в той момент здійснював пробіжку вздовж берега.

Зараз Усик проводить час в Затоці, де нещодавно Ломаченко відкрив свою готель на березі Чорного моря. Під час пробіжки по берегу моря в компанії з сином Кирилом кримчанин знайшов можливість потролити свого майбутнього опонента.

Зазначимо, що Олександр спробував говорити з британцем англійською.

«Дерек, я бачив, що ти бігаєш. Я теж бігаю. Дерек, як поживаєш. Дерек, де ти?», — сказав Усик.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".