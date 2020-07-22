Український боксер Олександр Усик опублікував відео тренування
Як повідомляє Politeka.net, спортсмен здивував підписників своєю українською вимовою.
"Вушко зачепило... Бачив?" – запитав боксер.
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Для користувачів мережі українська мова Усика стала приємною несподіванкою.
"Така гарна українська вимова!", "Вау, українську мову від Усика досить незвично чути, але приємно", - пишуть українці в коментарях.
Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) звернувся до найближчого суперника Дереку Чісорі (32-9, 23 КО)
При цьому українець в той момент здійснював пробіжку вздовж берега.
Зараз Усик проводить час в Затоці, де нещодавно Ломаченко відкрив свою готель на березі Чорного моря. Під час пробіжки по берегу моря в компанії з сином Кирилом кримчанин знайшов можливість потролити свого майбутнього опонента.
Зазначимо, що Олександр спробував говорити з британцем англійською.
«Дерек, я бачив, що ти бігаєш. Я теж бігаю. Дерек, як поживаєш. Дерек, де ти?», — сказав Усик.
Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.
Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".
Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".