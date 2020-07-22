Відома боєць Пейдж Ванзант підкорила фанатів видом на відпочинку

На фото Пейдж позує в закритому купальнику з відкритим животом. Тканина облягла жаркі форми бійця, зробивши їх менш помітними, зате випирають. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулась у дерева. Як можна помітити, красуня вже була на відпочинку і хвалиться своєю відпусткою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я вражений тим, як швидко ви відвернулися від боротьби. Удачі вам", "Піди з UFC і зроби тільки шанувальників", "Думаю це шлях, який ви вибрали", "Не варто битися... зроби більше моделей", "Як модель вона краще, ніж у восьмикутнику", "Русалочка", "Нокаутувала за секунду".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе з пікантного ракурсу знизу, на якому вона позувала в одному чорному білизна.

Цього разу струнка красуня в чорному білизна влаштувала фотосесію прямо на вулиці, Ана блиснула також стрункою фігурою, доповнивши пікантний "наряд" панчохами з підтяжками. На обличчі дівчини, як і завжди, красувався акуратний макіяж з акцентом на виразні очі.

Повідомлялося, що відома боєць змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант залишила ринг заради спокусливого образу на пляжі.

На фото Пейдж стоїть у білому бікіні, яке майже не закриває об'ємну груди. Ванзант стояла на пляжі і її зняли за стегна, а образ боєць доповнила розпущеним волоссям, які частково закривали їй обличчя.

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