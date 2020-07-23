Хто буде битися в рамках шоу

Великий профі-бокс повертається в Київ 1 серпня

Вечір боксу організований Usyk17 Promotion, промоутерською компанією Олександра Усика.

В рамках шоу відбудуться бої з участю Андрія Великовского, Олександра Захожего, Олега Малиновського, Петра Іванова, Владислава Сіренко, Дмитра Митрофанова, Віктора Вихриста.

Став відомий файткард шоу боксу у Києві 1 серпня.

Раніше ми писали, що ще відомо про перший вечір боксу від промоутерської компанії українського супертяжа Олександра Усика.

На ринг вийдуть перспективні важковаговики Владислав Сіренко і Олександр Захожий , чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.

також вийде На ринг чемпіон Європейських ігор-2019, чемпіон Європи-2017 Віктор Вихріст.

Ціни на квитки не дешеві – за квиток шанувальникам боксу доведеться віддати від 1500 до 2500 гривень.

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