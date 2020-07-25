Це вже занадто

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав у київському "Динамо", розбурхала шанувальників дуже відвертим фото

Як передає Politeka.net, красуня відома своєю надмірною відвертістю і пікантними фото, якими вона регулярно балує своїх шанувальників. Глибоке декольте і спокусливі наряди - звичайна справа для Морозюк.

Але цього разу красуня переплюнула сама себе по відвертості. Вона зняла трусики від купальника, залишившись практично голою. На інтимне місце вона помістила половинку від грейпфрута. Фотографія вийшла просто на грані, що, звичайно, відзначили й шанувальники.

«Чисто для душі. Доброго ранку», - підписала розпусний знімок красуня.

За годину її фото зібрало майже 3 тисячі лайків. В коментарях їй залишили масу слів захоплення.

«Фото все краще і краще», «Краса страшна сила», «Навіть кролик офігеває від твоїх наукових вишукувань))», «Вчені забрали свої слова назад, що цитрусові не корисні, на голодний шлунок», «Уххх! Яка! Класні окуляри», «Вам, Ірино, треба на обкладинку журналу давно. Молода, успішна, гаряча, запальна, незрівнянна. Спостерігаю за Вами з Настею, як Ви відпочиваєте», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Морозюк блиснула ідеальною фігурою в бежевому бікіні. Красуня розгорнулася боком, показавши свої татуювання і спокусливі вигини.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк без сорому і білизни показала, як зустрічає ранок в ліжку: "Богиня".

А ще Politeka писала, що безсоромна Морозюк показала в екстра-міні таємне тату: "Моя мрія".

Також Politeka повідомляла, що Морозюк без сорому зняла бікіні і показала свої арбузики: "Ти з іншої планети".