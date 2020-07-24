Російський боксер Мурат Гассієв висловився щодо поразки в бою проти Олександра Усика

Як передає Politeka.net поки реванш з Усиком не є пріоритетним боєм для росіянина.

Боксер заявив, що тема другого поєдинку вже забута, пише Sport.ru.

Він вважає, що люди постійно будуть щось говорити. Але більше його турбує те, що вони вважають, що боксерові потрібно зав'язувати з кар'єрою через вік.

"Хоча мені ніби всього 26 років, куди мій час минув? Але на це не треба звертати увагу", – сказав російський боксер.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик 21 липня 2018 року увійшов в історію, ставши першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

У фіналі турніру, який відбувся в Москві, українець здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів над росіянином Муратом Гассієвим.

За весь бій Усик випустив 939 ударів, 252 з яких дійшли до мети.

Після закінчення 12 раундів одноголосним рішенням суддів перемогу за очками здобув Олександр Усик.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.