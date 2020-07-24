Жермалл Чарло заявив, що перемога над Дерев'янченком нокаутом у поєдинку 26 вересня додасть йому величезний авторитет

Перемога над Дерев'янченком стане кращою перемогою Чарло у середній вазі з тих пір, як він перейшов до 72 кг три роки тому, передає ringside24.

«Я маю на увазі, що побиття Дерев'янченка дасть їм зрозуміти, що я готовий до великих боїв, боїв, про які всі мене питають. Ви розумієте, це Канело, GGG.

Цей хлопець був у рингу з жорсткою конкуренцією, але він обидва рази програв. Отже, знаєте, це все одно залишить, як ви знаєте, багато питань, щоб вболівальники сумнівалися в мені. Але, ви знаєте, це частина боксу. Я вважаю, що це серйозний бій для мене і в очах деяких людей. Але я готовий до нього», — сказав Чарло.

Раніше ми писали, що український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) незабаром може побитися з чемпіоном WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО)

Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.

"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять напроти. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.

Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.

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