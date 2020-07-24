Екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій Майк Тайсон проведе бій з екс-чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом

Проведення поєдинку на свій сторінці в Instagram підтвердив Джонс, передає Politeka.net.

"Щасливий, що наш бій з Майком Тайсоном відбудеться. Я завжди був готовий і буду готовий на цей раз. Хочу, щоб усі мої фанати підтримали мене і налаштувалися. Це буде легендарно", - повідомив Джонс.

Зараз відомо, що поєдинок пройде 12 вересня в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що Майк Тайсон активно готується до повернення у ринг

«Тренуючись розумніші кожен день», — Тайсон підписав відео в Instagram.

Боксер має намір взяти участь у кількох виставкових боях.

Також Майк Тайсон розповів, скільки скинув зайвих кілограмів під час тренувань.

Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.

«Ми просто тренуємося і боксуємо. Це приносить мені відмінні відчуття. Я зігнав вагу з 289 до 220 фунтів (з 131 до 99,7 кг) і відчуваю себе добре», – розповів Тайсон.

Форма 53-річного Тайсона захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що Тайсону заплатять 20 мільйонів за повернення на ринг: названо ім'я суперника.