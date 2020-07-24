Відома фітнес-тренер Катерина Усманова вразила шанувальників соковитими кадрами в тропіках

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Для нової пікантній фотосесії Катерина Усманова вбралася в крихітний купальник чорного кольору, який практично не закриває її спортивне тіло. На знімках красуня заходить у воду, і озирається через плече з млосним поглядом. На останніх кадрах нижня частина тіла фітнес-тренера вже волога, мабуть, вона встигла злегка зануритися. Дикий образ довершує густа тропічна рослинність на задньому плані.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Катерини Концерт і залишили їй багато компліментів в коментарях:

"Амазонка"; "Ай, яка Катя"; "Вогонь"; "Та що ж за perfect... відразу хочеться бігти в зал😍"; "Катя, обожнюю Вас!!!❤️ Ви - круть💕"; "Неймовірна 🔥"; "Вааау, гарні фото 😍😍"; "Супер Красуня! Прямо🔥!!!"; "Вау вау вау 😁🔥 Це що за Амазонка🔥 Шикарно🔥Катя, Ви красуня"; "Як можна бути такою бомбически красивою😍😍😍😍🤤"; "Яке ж чудове тіло😍😍😍".

Катерина Усманова поділилася, що після зняття карантинних обмежень зможе закінчити вимушений відпочинок на Балі довжиною в п'ять місяців і повернутися на батьківщину.

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