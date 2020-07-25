Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому спортивному костюмі

Як передає Politeka.net, свіже фото зі спортзалу красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була одягнена в помаранчеві лосини і короткий топ. Костюм був настільки тісним, що пишні груди красуні сильно випирали через тканину. Дівчина зробила собі дві кіски, що надало особливої пікантності образу.

«Напевно коли ти тренуєшся - там поруч чоловікам тяжко», - написав один з шанувальників фітнес-моделі.

Раніше ми писали, що Юлія Мішура влаштувала пікантну зйомку в трусиках і футболці, під яку не стала одягати ліфчик. Дівчина крутилася перед камерою, показуючи свої вражаючі форми. В один з моментів вона задерла футболку, показуючи пишні груди.

Крім цього, нещодавно Мішура поділилася кадром, на якому позувала топлес. Зірка прикрила груди рукою, але частина бюста все одно виглядала з-під долоні. Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій резинці, натягнувши їх вище стегон. Так роблять всі моделі, щоб їх фігура виглядала ефектніше.

Варто відзначити, що модель часто фотографується топлес. Нещодавно вона підкорила формами в спокусливому вигляді, оголившись в роздягальні біля дзеркала.

Нагадаємо, що Юлія Мішура посвітила пружними місцями в одних трусиках: "Богиня краси".

А ще Politeka писала, що Юлія Мішура залишилася в одних трусиках: фантастичне тіло.

Також Politeka повідомляла, що Юлія Мішура задерла шорти і похвалилася фігурою в спортзалі: "Вогонь".