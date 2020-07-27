Бій Олександр Усик - Дерек Чісора відбудеться зовсім скоро

Про це повідомив менеджер британця Девід Хей.

«Дивимося в бік жовтня, це реалістичний варіант. Подивимося, як 22-го серпня пройде бій Уайт - Повєткін, а потім будемо дивитися. Десь 6 тижнів після цього бою - і потрібно проводити поєдинок Чісора - Усик».

Він заявив, що поєдинок повинен відбутися в жовтні.

«Так що десь жовтень, якщо все буде нормально, якщо не буде другої хвилі коронавірусу або ще чогось. До офіційного оголошення ще мінімум кілька тижнів, багато факторів», - сказав Хей.

Раніше ми писали, що Олександр Гвоздик розповів, що думає про поєдинок Олександра Усика проти Дерека Чісори.

Цей бій має стати перевіркою українця в суперважкій вазі:

«Мені здається, переходити у надважку вагу все складніше і складніше. Раніше супертяжі не були такими величезними. Зараз з ними дуже важко».

«Одна справа - бій з боксером рівня Чазза Візерспуна, а зовсім інше - Чісора. Цікаво подивитися на цей поєдинок. Дерек не так великий, але він б'ється з серцем і не здається. Легко не буде.

Звичайно, Усик володіє відмінною технікою, але з високими хлопцями начебто Джошуа може бути важко», - заявив Гвоздик.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.