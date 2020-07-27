На цих вихідних в США відбувся жіночий поєдинок
На ринг вийшли дві американки - чемпіонка WBC Silver в першій якнайлегшій вазі Сеньеса Естрада (18-0, 7 КО) і Міранда Едкінс (5-0, 5 КО).
Ледь пролунав стартовий гонг, Естрада кинулася в атаку, в той час як її суперниця залишилася стояти на місці: Сеньеса провела дві блискавичні комбінації, після чого Едкінс опинилася у важкому нокауті і практично випала за канати.
Для того, щоб нокаутувати Едкінс, Естраді знадобилося всього 7 секунд - це найшвидший нокаут в історії жіночого боксу.
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Раніше ми писали, що український боксер Сергій Дерев'янченко зустрінеться на рингу з американцем Жермаллом Чарло.
Бій відбудеться 26 вересня в штаті Коннектикут, США на арені Mohegan Sun Arena, передає телеканал Showtime.
Рекорди супротивників:
- Чарло: 30 поєдинків, всі виграв, 22 нокаутом,
- Дерев'янченко: 15 поєдинків, виграв 13, з них 10 нокаутом.
У серпні 2017 року українець завоював право офіційного претендента по лінії IBF, нокаутувавши Туреано Джонсона.
До речі, тренер американця Ронні Шилдс зробив заяву щодо поєдинку Дерев'янченко-Чарло.
Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.
"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять навпаки. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.
Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
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