Він вважає, що судді просто віддали перемогу більш досвідченому боксеру

Американський боксер Джермалл Чарло впевнений, що Дерев'янченко програв свій бій Геннадію Головкіну

Так, майбутній противник Чарло заявив, що судді просто віддали перемогу більш досвідченому боксеру.

«Дерев'янченко точно не переміг Головкіна, хоча виглядав добре і був до успіху набагато ближче, ніж думало більшість людей. Просто вболівальники частіше бачили бої Головкіна і чекали його перемогу. Сергій був близький, але не переміг», - вважає Чарло.

Раніше ми писали, що тренер українського боксера Сергія Дерев'янченка Андре Розьє розповів про майбутнє українця.

«Сергій повертається і готується вийти проти будь-якого. Цей молодий чоловік... Забудьте про бокс, він один з найприємніших, добріших людей на планеті. Я думаю, він стане священиком після боксу.

Він просто не міг дочекатися повернення в зал. Коли він у залі, це ніби світить сонце всередині приміщення. Я люблю цього чоловіка. Ми як сім'я. Навіть його син тут".

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Після того, як Геннадій Головкін і Біллі Джо Сондерс вийшли з гри, ім'я українця Сергія Дерев'янченка стало основним вибором для Сауля Альвареса, хоча до цього бою є перешкода.

Українцю пропонують близько 2,5 млн доларів, щоб він бився з американцем Джермаллом Чарло у вазі 160 фунтів.

Для бою з мексиканцем Альваресом у дивізіоні 168 фунтів, ймовірно, для Дерев'янченко потрібно гонорар як мінімум удвічі більше.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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