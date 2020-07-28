Американський боксер Евандер Холіфілд (44-10-2, 29 КО) продовжує готуватися до повернення в ринг

Тренуватися йому допомагає 44-річний український екс-боксер Володимир Кличко.

Так, Холіфілд опублікував у Instagram відео з легендарним українцем.

«Чемпіони приходять і йдуть, але, щоб бути легендарним, потрібно мати серце», — підписав американець відео.

Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і екс-абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд знову вийшли разом на ринг.

"Легенди знову на рингу. Кличко і Холіфілд показали свою майстерність. Великі боксери знову провели спільне тренування", - підписали відео.

Спортсмени не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок.

До речі, американський боксер Майк Тайсон попросив Володимира Кличка допомогти йому в підготовці до повернення в ринг

Про це в інтерв'ю розповів супертяж Ентоні Джошуа.

"На кого я рівняюсь - це на Володимира Кличка. Майк Тайсон хоче повернутися. Вони покликали Кличко для роботи разом з Майком - вони могли б подзвонити кому завгодно, але подзвонили йому, тому що він шановний важковаговик і знає, як працює бізнес.

Це один із способів, яким я хотів би, щоб мене запам'ятали. Володимир – людина, на яку я рівняюся", - заявив Джошуа.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.