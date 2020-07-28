Український боксер Олександр Усик заявив, що буде спокійніше ставитися до нападок хейтерів в мережі

Про це спортсмен розповів YouTube-каналу USYK17, повідомляє Politeka.net.

"Я православний християнин. Все життя мені говорили, що я неправильно роблю, наприклад: тобі не треба займатися боксом або в 21 столітті ти віриш в Бога? Я кажу: "Так, я вірю в Бога, тому що я знаю, що він є, він мені допомагає кожен день, я з ним розмовляю.

Але за останні півроку, аналізуючи, що відбувається, я ще більше задумався про те, що я буду мовчати. Я буду просто робити і мовчати. Коли мені буде потрібно - я скажу. Я вийшов з якихось моментів, з соцмереж, новин. Я вважаю, що це зайве, воно багато часу забирає", - заявив Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відповів погрозами шанувальникам через критику в свою адресу.

Боксер опублікував в Instagram фото, яке викликало неоднозначну реакцію.

Деякі фанати почали писати образливі коментарі, висміявши спортсмена і його товаришів за їх вбрання.

У свою чергу Олександр Усик не міг не відреагувати на неприємні висловлювання, звернувшись до фанатів в прямому ефірі в соціальній мережі.

«Хлопці, хочу висловити невдоволення з приводу свого останнього посту. Людям не сподобався наш стиль. Не всім, звичайно - багатьом подобається. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ідіть гуляйте! Ми були в такому стилі в Монако, в казино. Якщо хтось буде писати погані коментарі на моїх друзів, я вас знайду і одягну так само, як був одягнений я. Так що тримайтеся, всім добра», - заявив Усик.

При цьому боксер порадив всім незадоволеним писати подібні речі йому в особисті повідомлення, але не ображатися, якщо він відповість погано.

До одного ж підписника спортсмен звернувся персонально: «Шкет, а тебе я зловлю і заверну в клейонку, якщо ти будеш писати погані речі».

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