Український боксер Олександр Усик розкрив деталі поєдинку з британцем Дереком Чісорою

«Бій планують провести в Англії. Важливе рішення щодо пандемії. Поєдинок хочуть провести з глядачами, тому що це буде офігенний бій. Такі поєдинки вау як запалюють.

Дерек говорить, що хоче, щоб люди побачили, що буде проходити в рингу. У мене таке ж бажання. Поки ми в режимі очікування», - розповів Усик.

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Чісора опублікував пост в Instagram, який присвячений поєдинку з Олександром Усиком.

Чісора опублікував кадр одного зі своїх поєдинків, і залишив підпис: "Пощади не буде".

До речі, промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)

«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.

Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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