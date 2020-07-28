Український боксер Олександр Усик розкрив деталі поєдинку з британцем Дереком Чісорою
«Бій планують провести в Англії. Важливе рішення щодо пандемії. Поєдинок хочуть провести з глядачами, тому що це буде офігенний бій. Такі поєдинки вау як запалюють.
Дерек говорить, що хоче, щоб люди побачили, що буде проходити в рингу. У мене таке ж бажання. Поки ми в режимі очікування», - розповів Усик.
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Раніше ми писали, що наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора відправив українцю їдке послання
Чісора опублікував пост в Instagram, який присвячений поєдинку з Олександром Усиком.
Чісора опублікував кадр одного зі своїх поєдинків, і залишив підпис: "Пощади не буде".
До речі, промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)
«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.
Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.
Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
Як повідомляла Politeka, Усик відкриває великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.
Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".