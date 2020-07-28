Український боксер Олександр Усик розповів, як травмувався під час підготовки до бою з Дереком Чісорою
Усик навіть переніс хірургічне втручання. Українець розповів про операцію на ютуб-каналі USYK17.
"Ми зробили невелике втручання в руку. Я буквально на третій чи четвертий день був у залі. Це лікоть", – сказав Олександр.
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Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик розкрив деталі поєдинку з британцем Дереком Чісорою.
«Бій планують провести в Англії. Важливо рішення щодо пандемії. Поєдинок хочуть провести з глядачами, тому що це буде офігенний бій. Такі поєдинки вау як запалюють.
Дерек говорить, що хоче, щоб люди побачили, що буде проходити в рингу. У мене таке ж бажання. Поки ми в режимі очікування», - розповів Усік.
Крім того, наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора відправив українцю їдке послання
Чісора опублікував пост в Instagram, який присвячений поєдинку з Олександром Усіком.
Чісора опублікував кадр одного зі своїх поєдинків, і залишив підпис: "Пощади не буде".
Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
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