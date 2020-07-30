Дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе і розповіла про спокушування

На фото Ірина показала себе у жовтому платті без білизни, а доповнила образ стильними годинами. Морозюк сиділа за столиком, а поруч можна побачити сумочку, яка стояла на столику. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а сама демонструвала ідеальні ніжки на великому підборах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий вечір)

З попереднього поста , надійшла пропозиція написати про те , як спокусити хлопця за короткий час😁

Спокусити можна одним словом : « переспимо?» і 99% хлопців навряд чи відмовлять ...

Питання в іншому , яка мета ? Яка вигода ? Навіщо ? Для чого ? І наслідки", - написала Морозюк.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Іра, у Джексона ні перетворися!!!", "Все вірно сказала ! Рано чи пізно яка б гарна дівчина не була, вона набридне, якщо у неї немає мізків або хоча б загальних інтересів", "Шикарне малятко", "Коротко про головне", "Ох, занадто короткий".

Повідомлялося, що Ірина, дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка, розповіла про їх відносини.

На знімку Ірина Морозюк позує в екстремально короткому білому платті, сидячи на невеликому столику. Дружина футболіста безсоромно розсунула ноги, продемонструвавши свої червоні трусики.

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