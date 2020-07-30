Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала себе в незвичному образі

На фото Лілія позує в чорній сукні з відкритими плечима. Красуня була без білизни, як можна помітити за відсутності бретелей. Подкопаєва стримано посміхалася і дивилася в об'єктив камери. Образ доповнила красуня кільцем з величезним каменем, який важко не помітити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дами обертають цей світ", - написала Лілія.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:

"А де кирпатий носик?)", "Божественно красива!", "Прекрасна", "Лілія, обожнюю", "Ліля,яка ж ви шикарна жінка", "Неймовірна, захоплююся вами".

Повідомлялося, що відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва постала в сміливому міні.

Зірка одягла зелену майку з декольте овальної форми, яка ніяк не підкреслила форм, проте злегка оголила плечі.

Лілія була в джинсовій спідниці, довжина якої дозволила помилуватися ніжками в чорних шльопанцях на платформі.

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Незважаючи на очевидні вікові зміни в зовнішності – жінка прекрасно виглядає і балує шанувальників особистими кадрами. Так на новому опублікованому фото Лілія Подкопаєва красується з маленькою донькою на руках.

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