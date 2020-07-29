Боксер Олександр Усик розповів, як читав літературу українською мовою
Про це спортсмен розповів YouTube-каналу USYK17, повідомляє Politeka.net.
«Ми почали читати більше літератури, зокрема, дитячої. Вдома це було, але не так часто, бо постійно якісь справи. Тут же, крім того, що ми з Катериною читаємо свою літературу, ми просто стали закуповувати дитячу літературу і читати дітям.
Тим більше, що син Кирило у першому класі. Важко йому дається читання, і ми з ним читаємо українською мовою. Я вмію розмовляти, я знаю українську мову, але коли я почав читати, я так здивувався. Думаю: ого! Тобто, немає постійної практики, і перші кілька днів трохи складно було. Зараз все нормально, все чудово».
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Раніше ми писали, що наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора відправив українцю їдке послання.
Чісора опублікував пост в Instagram, який присвячений поєдинку з Олександром Усіком.
Чісора опублікував кадр одного зі своїх поєдинків, і залишив підпис: "Пощади не буде".
Крім того, великий профі-бокс повертається до Києва 1 серпня
Вечір боксу організований Usyk17 Promotion, промоутерською компанією Олександра Усика.
В рамках шоу відбудуться бої з участю Андрія Великовского, Олександра Захожего, Олега Малиновського, Петра Іванова, Владислава Сіренко, Дмитра Митрофанова, Віктора Вихриста.
Став відомий файткард шоу боксу у Києві 1 серпня.
До речі, промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)
«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.
Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.
Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
Як повідомляла Politeka, Усик відкриває великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.
Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".