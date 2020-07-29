Український екс-боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко, розповів як отримав травму

«Минула субота видалася активною. Спочатку пограв з синами в футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, які розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахіллове сухожилля.

Але, нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не скоро. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделя не долітатимуть? То тепер з'явилася нова опція для недбайливих - «відлупцювати»!», - написав Кличко.

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Раніше ми писали, що американський боксер Евандер Холіфілд (44-10-2, 29 КО) продовжує готуватися до повернення в ринг.

Тренуватися йому допомагає 44-річний український екс-боксер Володимир Кличко.

Так, Холіфілд опублікував у Instagram відео з легендарним українцем.

«Чемпіони приходять і йдуть, але, щоб бути легендарним, потрібно мати серце», — підписав американець відео.

Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і екс-абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд знову вийшли разом на ринг.

"Легенди знову на рингу. Кличко і Холіфілд показали свою майстерність. Великі боксери знову провели спільне тренування", - підписали відео.

Спортсмени не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.