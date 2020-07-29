Український екс-боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко, розповів як отримав травму

«Минула субота видалася активною. Спочатку пограв з синами в футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, які розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахіллове сухожилля.

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Але, нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не скоро. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделя не долітатимуть? То тепер з'явилася нова опція для недбайливих - «відлупцювати»!», - написав Кличко.

Раніше ми писали, що американський боксер Евандер Холіфілд (44-10-2, 29 КО) продовжує готуватися до повернення в ринг.

Тренуватися йому допомагає 44-річний український екс-боксер Володимир Кличко.

Так, Холіфілд опублікував у Instagram відео з легендарним українцем.

«Чемпіони приходять і йдуть, але, щоб бути легендарним, потрібно мати серце», — підписав американець відео.

Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і екс-абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд знову вийшли разом на ринг.

"Легенди знову на рингу. Кличко і Холіфілд показали свою майстерність. Великі боксери знову провели спільне тренування", - підписали відео.

Спортсмени не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.