Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) пояснив, чому не хоче набирати вагу в новій категорії

Про це він повідомив на своєму каналі в YouTube.

«Деякі важкі люди важать дуже багато, і це їх турбує. Чому вони не втрачають цю вагу? Причина проста — вони ледачі. Хорошим прикладом є другий бій Джошуа з Руїсом, коли Джошуа скинув 5 кг, а Енді набрав 7. Ви могли бачити, що Руїс був швидше в першому бою. У другому бою, можна сказати, холодильник переміг. Це була вина Руїса, і нікого іншого».

Також він розповів, чому його вага залишається стабільною.

«Я не хочу набирати зайві кілограми, які можуть знизити мою швидкість і мобільність, а це мої сильні сторони. Ось чому я дотримуюся дієти, іноді балуюсь солодощами або вечерею, але моя вага залишається стабільною. Я тренуюся щодня, іноді два рази в день, і, слава Богу, я тримаю свою вагу», — додав Усик.

Раніше ми писали, що наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора відправив українцю їдке послання.

Чісора опублікував пост в Instagram, який присвячений поєдинку з Олександром Усіком.

Чісора опублікував кадр одного зі своїх поєдинків, і залишив підпис: "Пощади не буде".

Крім того, великий профі-бокс повертається до Києва 1 серпня

Вечір боксу організований Usyk17 Promotion, промоутерською компанією Олександра Усика.

В рамках шоу відбудуться бої з участю Андрія Великовского, Олександра Захожего, Олега Малиновського, Петра Іванова, Владислава Сіренко, Дмитра Митрофанова, Віктора Вихриста.

Став відомий файткард шоу боксу у Києві 1 серпня.

До речі, промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)

«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.

Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".