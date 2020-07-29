Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) пояснив, чому не хоче набирати вагу в новій категорії
Про це він повідомив на своєму каналі в YouTube.
«Деякі важкі люди важать дуже багато, і це їх турбує. Чому вони не втрачають цю вагу? Причина проста — вони ледачі. Хорошим прикладом є другий бій Джошуа з Руїсом, коли Джошуа скинув 5 кг, а Енді набрав 7. Ви могли бачити, що Руїс був швидше в першому бою. У другому бою, можна сказати, холодильник переміг. Це була вина Руїса, і нікого іншого».
Також він розповів, чому його вага залишається стабільною.
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«Я не хочу набирати зайві кілограми, які можуть знизити мою швидкість і мобільність, а це мої сильні сторони. Ось чому я дотримуюся дієти, іноді балуюсь солодощами або вечерею, але моя вага залишається стабільною. Я тренуюся щодня, іноді два рази в день, і, слава Богу, я тримаю свою вагу», — додав Усик.
Раніше ми писали, що наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора відправив українцю їдке послання.
Чісора опублікував пост в Instagram, який присвячений поєдинку з Олександром Усіком.
Чісора опублікував кадр одного зі своїх поєдинків, і залишив підпис: "Пощади не буде".
Крім того, великий профі-бокс повертається до Києва 1 серпня
Вечір боксу організований Usyk17 Promotion, промоутерською компанією Олександра Усика.
В рамках шоу відбудуться бої з участю Андрія Великовского, Олександра Захожего, Олега Малиновського, Петра Іванова, Владислава Сіренко, Дмитра Митрофанова, Віктора Вихриста.
Став відомий файткард шоу боксу у Києві 1 серпня.
До речі, промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)
«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.
Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.
Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
Як повідомляла Politeka, Усик відкриває великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.
Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".