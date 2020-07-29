Російський боксер Михайло Старцев і чемпіонка світу з кікбоксингу Лілія Ворогушина влаштували бійку в російському Барнаулі

Свідки події стверджують, що Старцев і Ворогушина почали бити інваліда з палицею, за якого вирішив заступитися 40-річний Павло Рохлов.

Він вдарив кикбоксершу, після чого Старцев завдав йому потужний удар в обличчя. Рохлов впав і вдарився головою об асфальт. В результаті він помер на місці.

Старцева вже затримали. Його підозрюють в умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності смерть.

Крім того, чемпіон світу WBC Мігель Берчельт (37–1, 1 NC) в черговий раз захистив свій титул.

У 6-му раунді в 28-річний мексиканець нокаутував претендента на титул – свого співвітчизника Елеасара Валенсуелу (21–13–4, 2 NC).

Берчельт провів потужну атаку і завдав серію ударів. Рефері довелося зафіксувати нокаут і достроково завершити поєдинок.

Але офіційно бій не зарахували, бо через карантинні обмеженя, професійний спорт в Мексиці все ще знаходиться під забороною місцевого уряду, і на вечорі боксу не були присутні офіційні представники боксерських організацій.

У підсумку обом боксерам в рекорд записано NC (not counted) – бій завершений без результату.

До речі, тренер американця Ронні Шилдс зробив заяву щодо поєдинку Дерев'янченко-Чарло.

Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.

"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять навпаки. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.

Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Джошуа, Ф'юрі і Вайлдера замінять українські боксери: що відомо про спортсменів.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.