Російський боксер Михайло Старцев і чемпіонка світу з кікбоксингу Лілія Ворогушина влаштували бійку в російському Барнаулі
Свідки події стверджують, що Старцев і Ворогушина почали бити інваліда з палицею, за якого вирішив заступитися 40-річний Павло Рохлов.
Він вдарив кикбоксершу, після чого Старцев завдав йому потужний удар в обличчя. Рохлов впав і вдарився головою об асфальт. В результаті він помер на місці.
Старцева вже затримали. Його підозрюють в умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності смерть.
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Крім того, чемпіон світу WBC Мігель Берчельт (37–1, 1 NC) в черговий раз захистив свій титул.
У 6-му раунді в 28-річний мексиканець нокаутував претендента на титул – свого співвітчизника Елеасара Валенсуелу (21–13–4, 2 NC).
Берчельт провів потужну атаку і завдав серію ударів. Рефері довелося зафіксувати нокаут і достроково завершити поєдинок.
Але офіційно бій не зарахували, бо через карантинні обмеженя, професійний спорт в Мексиці все ще знаходиться під забороною місцевого уряду, і на вечорі боксу не були присутні офіційні представники боксерських організацій.
У підсумку обом боксерам в рекорд записано NC (not counted) – бій завершений без результату.
До речі, тренер американця Ронні Шилдс зробив заяву щодо поєдинку Дерев'янченко-Чарло.
Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.
"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять навпаки. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.
Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
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