Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і розповіла про кохання

На фото Марина позує в чорних велотреках і спортивному топі. Красуня доповнила образ блакитними кросівками, а сама стояла на біговій доріжці стадіону. Романчук посміхалася на камеру і без сорому демонструвала свої підтягнуті форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я люблю цей стадіон. І люблю тут тренуватися. Я просто люблю те, що роблю. І трошки посмішки для вас", - написала Романчук.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Лайк", "Чудово", "Красуня", "Я тебе теж люблю", "Ви дуже гарна, Марина. Отримуйте задоволення від усього, що робите", "Вищий клас відмінного статури", "Ви чудово виглядаєте", "Мені приємно дивитися на тебе", "Мотивуєш".

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула красою в новій фотосесії, в якій вирішила знятися без білизни.

«Це стан моєї душі. Сьогодні не хочеться багато говорити», — коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на фотографії Бех-Романчук позує, скинувши білизну і прикривши розкішні форми руками. Ефектності знімку додавала червона помада красуні, сережки і практично повністю приглушене світло.

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