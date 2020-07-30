Дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка, який грав за київське "Динамо", показала себе на відпочинку

На фото красуня показала себе в короткій спідниці і купальнику. Образ Морозюк доповнила стильними окулярами, а сама сиділа на краю яхти. Дівчина закрила очі, а руками підняла волосся вгору, надаючи фото ще більшої пікантності. Ірина зайняла досить звабливу позу і не соромилася демонструвати верхню частину ніг. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Забирає дар мови, нереально гаряче".

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка розбурхала шанувальників дуже відвертим фото.

Але в цей раз красуня переплюнула сама себе по відвертості. Вона зняла трусики від купальника, залишившись практично голою. На інтимне місце вона помістила половинку від грейпфрута. Фотографія вийшла просто на грані, що, звичайно, відзначили й шанувальники.

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка показала себе і розповіла про спокушування.

На фото Ірина показала себе у жовтому платті без білизни, а доповнила образ стильними годинами. Морозюк сиділа за столиком, а поруч можна побачити сумочку, яка стояла на столику.

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