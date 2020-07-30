Український боксер Олександр Усик готується до бою проти Дерека Чісори

Нещодавно Усик опублікував відео танців біля боксерської груші, підписавши його: "Танці, вправи і очікування бою з Дереком".

Британець відреагував досить вульгарно.

В коментарях він опублікував фотографію з середнім пальцем.

Нагадаємо, Олександр Усик своїй сторінці опублікував відео з тренування.

Усик в трусах з яскравим забарвленням і футболці з написом "Сімферополь" показав як рухається.

"Саааня, Гальмуй з такими прикидами", "Боксери - кращі танцюристи!", "Танцюрист з вас як боксер ... Чудовий", "У вас з Тоні Фергюсоном один тренер я так розумію))", - пишуть в коментарях підписники.

До речі, Олександр Усик розкрив деталі поєдинку з британцем Дереком Чісорою.

«Бій планують провести в Англії. Важливо рішення щодо пандемії. Поєдинок хочуть провести з глядачами, тому що це буде офігенний бій. Такі поєдинки вау як запалюють.

Дерек говорить, що хоче, щоб люди побачили, що буде проходити в рингу. У мене таке ж бажання. Поки ми в режимі очікування», - розповів Усік.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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