Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) з'явиться в кліпі у популярного виконавця Серьоги, відомого зараз як Поліграф ШарикOFF

Усик приніс з собою чемпіонський титул WBC і знову з'явився на публіці у взутті різного кольору.

"Ого движ у вас", "Красені", "Ого склад", "аж очам боляче", " Ого групировочка , можна їхати Крим визволяти", "Три богатирі", - пишуть користувачі мережі коментарях.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до бою з британцем Дереком Чісорою.

На своїй сторінці в Instagram український супертяж опублікував відео тренування.

Усик в трусах з яскравим забарвленням і футболці з написом "Сімферополь" показав як рухається.

"Танці, вправи і очікування бою з Дереком", - написав боксер.

"Саааня, Гальмуй з такими прикидами", "Боксери - кращі танцюристи!", "Танцюрист з вас як боксер ... Чудовий", "У вас з Тоні Фергюсоном один тренер я так розумію))", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.