Американський боксер Майк Тайсон заявив, що переміг би Конора Макгрегора

Але є одна умова - потрібно битися за правилами боксу, передає Politeka.net.

Так, легендарний боксер відправився на шоу Джиммі Феллона і зробив несподівану заяву.

«Роккі? Майк каже, що буде домінувати. Іван Драго? Тайсон каже, що і цю дупу він би надрав, тому що Драго занадто громіздкий і страшенно повільний. Що стосується Макгрегора, то і це не проблема. Поки вони б'ються за правилами боксу», – йдеться у випуску TMZ.

Раніше ми писали, що екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій Майк Тайсон проведе бій з екс-чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом.

Проведення поєдинку на свій сторінці в Instagram підтвердив Джонс.

"Щасливий, що наш бій з Майком Тайсоном відбудеться. Я завжди був готовий і буду готовий на цей раз. Хочу, щоб усі мої фанати підтримали мене і налаштувалися. Це буде легендарно", повідомив Джонс.

Зараз відомо, що поєдинок пройде 12 вересня в Лос-Анджелесі.

Також Майк Тайсон розповів, скільки скинув зайвих кілограмів під час тренувань.

Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.

«Ми просто тренуємося і боксуємо. Це приносить мені відмінні відчуття. Я зігнав вагу з 289 до 220 фунтів (з 131 до 99,7 кг) і відчуваю себе добре», – розповів Тайсон.

Форма 53-річного Тайсона захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що Тайсону заплатять 20 мільйонів за повернення на ринг: названо ім'я суперника.