Кілька тренувань і це тільки за ранок ...

Легендарний тренер, професійний спортсмен Андрій Хомицький, який допомагає тримати себе у формі, в тому числі багатьом українським зіркам, показав один день зі свого життя

Відповідне відео тренер опублікував на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net. (Щоб подивитися кадри, доскрольте до кінця сторінки)

Запис ролика почалася з пробіжки Хомицького о 6.00 ранку. За словами тренера, він прокинувся о 4.30.

Після тренування автор відео розповів, що у нього почався другий комплекс вправ і пробіжка. Станом на 8:30, тренер встиг пробігти 15 км, і після третього тренування - 25 км.

Після чого Хомицький відправився в офіс, де прийняв душ, і поїхав на прямий ефір. Після цього було заплановано ще одне тренування.

"Мене часто запитують: "Як я встигаю робити багато справ?". Ось у цьому ролику все показано наочно. Чесно кажучи, у мене навіть немає часу і думки про те, щоб включити музику в машині, тому що, зараз вже місяць як моя голова зайнята марафоном і учасниками", - зазначив Хомицький.

Також відомий тренер додав, що в його марафоні бере участь багато людей, яких він не хоче розчарувати.

В студії у прямому ефірі спортсмен розкрив деталі про дієту. Як зазначив тренер, потрібно зрощувати в собі дисципліну.

"Це не тільки стежити за солодким, це режим дня, наскільки ти готовий робити будь-які дрібниці протягом дня, доглядати за собою", - підкреслив спортсмен.

Пізніше тренер відправився в супермаркет і розкрив, який перекус його рятує, якщо немає можливості взяти їжу з дому.

Так, Хомицький купив пакет з сиром середнього відсотка жирності, а також кілька штук інжиру.

День закінчився дозвіллям з сім'єю на тренуванні.

Нагадаємо, що Андрій Хомицький показав, як українцям тримати себе у формі на карантині: «Займе всього 15 хвилин».

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