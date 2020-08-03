Це було ефектно!

На вечорі професійного боксу, який організував Александ Усик, найшвидшим виявився бій між Віктором Вихристом і Семеном Пахомовим

Як передає Politeka.net, Вихрист здобув перемогу нокаутом у 2-му раунді. Після бою Пахомов розповів, що через пропущені удари в голову не пам'ятає, як програв.

У 28-річного Вихриста це був другий бій і друга перемога нокаутом.

30-річний Пахомов провів на професійному рингу вже 12 боїв, з них два виграв, а інші 10 програв. При цьому п'ять разів Пахомов був нокаутований.

Раніше ми писали, що 1 серпня відбувся перший вечір боксу від промоутерської компанії українського супертяжу Олександра Усика.

На ринг вийшли перспективні важковаговики Владислав Сіренко та Олександр Захожий, чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.

Ціни на квитки не дешеві - за квиток шанувальникам боксу довелося віддати від 1500 до 2500 гривень.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.